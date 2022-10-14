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Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка

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Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 1
Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 2
Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 3
Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2022
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Empire Central
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 1
  • Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 2
  • Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 3
  • Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка
8 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Groundup M
Barcode
[0196626852922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2022
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Empire Central
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка

Snarky Puppy, жанровая супергруппа, очень похожа на свой родной Даллас. На альбоме Empire Central эклектичный электро-ансамбль из 19 человек - большой и смелый, расслабленный и спокойный, укорененный в отечественной культуре и в то же время устремленный в будущее. Включая 16 новых композиций, в том числе песню Take It! - к сожалению, последнюю запись звезды фанка 80-х Бернарда Райта, которого лидер Snarky Майкл Лиг называет богоподобной фигурой, - группа с любовью оглядывается на свои истоки, будучи уверенной в отточенной энергичности, с которой ее участники продолжают расширять уникальное звучание Snarky Puppy. Теперь это звучание возвышается, как небоскреб, из оркестра XXI века, состоящего из трех гитаристов, по меньшей мере четырех клавишников, двух духовых, двух рожков, скрипача, нескольких барабанщиков и перкуссионистов, а также опытного, но скромного Лига, который держит все это вместе с помощью своего баса. Такой состав невозможно было представить, когда десять друзей, обучавшихся на джазовой программе в Университете Северного Техаса (он же Северо-Техасский государственный) в Дентоне, в 30 милях от Далласа, впервые собрались вместе в 2004 году. Но по мере того, как основные участники Snarky Puppy переезжали в город и были приняты черными церквями и музыкантами этого района, они взрослели.

Отзывы о товаре Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Groundup M
Barcode
[0196626852922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2022
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Empire Central
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Snarky Puppy, жанровая супергруппа, очень похожа на свой родной Даллас. На альбоме Empire Central эклектичный электро-ансамбль из 19 человек - большой и смелый, расслабленный и спокойный, укорененный в отечественной культуре и в то же время устремленный в будущее. Включая 16 новых композиций, в том числе песню Take It! - к сожалению, последнюю запись звезды фанка 80-х Бернарда Райта, которого лидер Snarky Майкл Лиг называет богоподобной фигурой, - группа с любовью оглядывается на свои истоки, будучи уверенной в отточенной энергичности, с которой ее участники продолжают расширять уникальное звучание Snarky Puppy. Теперь это звучание возвышается, как небоскреб, из оркестра XXI века, состоящего из трех гитаристов, по меньшей мере четырех клавишников, двух духовых, двух рожков, скрипача, нескольких барабанщиков и перкуссионистов, а также опытного, но скромного Лига, который держит все это вместе с помощью своего баса. Такой состав невозможно было представить, когда десять друзей, обучавшихся на джазовой программе в Университете Северного Техаса (он же Северо-Техасский государственный) в Дентоне, в 30 милях от Далласа, впервые собрались вместе в 2004 году. Но по мере того, как основные участники Snarky Puppy переезжали в город и были приняты черными церквями и музыкантами этого района, они взрослели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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