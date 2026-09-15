Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка
Карибско-бельгийский композитор, продюсер и музыкант Нала Синефро анонсирует свой дебютный альбом Space 1.8 с ведущим треком “Space 3”. Space 1.8 выйдет 3 сентября на лейбле Warp Records. Инструментальный “Space 3” - это короткий клип с 3-часовой импровизационной сессии с барабанщиком Эдди Хиком (Sons of Kemet) и продюсером/мультиинструменталистом Дуэйном Килвингтоном на синтезаторном басу (Wonky Logic, Steam Down), кульминацией которой стал синтезатор, расщепляющий частицы, rapture. Говоря о треке, Синефро объясняет: “Мы записали его в начале весны, это был волшебный день. На следующий день после записи я собрал барабаны, добавил пятнадцать синтезаторов, спродюсировал и смикшировал их дома, и все было готово”. Музыка Sinephro сочетает в себе медитативные звуки, джазовую чувственность, фолк и полевые записи. Ее музыкальная практика основана на изучении частоты и геометрии и основывается на предпосылке, что звук движет материей. Ее дебютный альбом Space 1.8 оформлен как метафизическая структура, где каждое лечебное пространство представляет собой похожий на матку кокон, созданный Sinephro для облегчения и позитивной, экстатической свободы. Space 1.8 был сочинен, спродюсирован, исполнен, спроектирован, записан и сведен компанией Sinephro в возрасте 22 лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDef Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка