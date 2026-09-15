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Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 1
Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 2
Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624775
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка

Карибско-бельгийский композитор, продюсер и музыкант Нала Синефро анонсирует свой дебютный альбом Space 1.8 с ведущим треком “Space 3”. Space 1.8 выйдет 3 сентября на лейбле Warp Records. Инструментальный “Space 3” - это короткий клип с 3-часовой импровизационной сессии с барабанщиком Эдди Хиком (Sons of Kemet) и продюсером/мультиинструменталистом Дуэйном Килвингтоном на синтезаторном басу (Wonky Logic, Steam Down), кульминацией которой стал синтезатор, расщепляющий частицы, rapture. Говоря о треке, Синефро объясняет: “Мы записали его в начале весны, это был волшебный день. На следующий день после записи я собрал барабаны, добавил пятнадцать синтезаторов, спродюсировал и смикшировал их дома, и все было готово”. Музыка Sinephro сочетает в себе медитативные звуки, джазовую чувственность, фолк и полевые записи. Ее музыкальная практика основана на изучении частоты и геометрии и основывается на предпосылке, что звук движет материей. Ее дебютный альбом Space 1.8 оформлен как метафизическая структура, где каждое лечебное пространство представляет собой похожий на матку кокон, созданный Sinephro для облегчения и позитивной, экстатической свободы. Space 1.8 был сочинен, спродюсирован, исполнен, спроектирован, записан и сведен компанией Sinephro в возрасте 22 лет.

Отзывы о товаре Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Карибско-бельгийский композитор, продюсер и музыкант Нала Синефро анонсирует свой дебютный альбом Space 1.8 с ведущим треком “Space 3”. Space 1.8 выйдет 3 сентября на лейбле Warp Records. Инструментальный “Space 3” - это короткий клип с 3-часовой импровизационной сессии с барабанщиком Эдди Хиком (Sons of Kemet) и продюсером/мультиинструменталистом Дуэйном Килвингтоном на синтезаторном басу (Wonky Logic, Steam Down), кульминацией которой стал синтезатор, расщепляющий частицы, rapture. Говоря о треке, Синефро объясняет: “Мы записали его в начале весны, это был волшебный день. На следующий день после записи я собрал барабаны, добавил пятнадцать синтезаторов, спродюсировал и смикшировал их дома, и все было готово”. Музыка Sinephro сочетает в себе медитативные звуки, джазовую чувственность, фолк и полевые записи. Ее музыкальная практика основана на изучении частоты и геометрии и основывается на предпосылке, что звук движет материей. Ее дебютный альбом Space 1.8 оформлен как метафизическая структура, где каждое лечебное пространство представляет собой похожий на матку кокон, созданный Sinephro для облегчения и позитивной, экстатической свободы. Space 1.8 был сочинен, спродюсирован, исполнен, спроектирован, записан и сведен компанией Sinephro в возрасте 22 лет.
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