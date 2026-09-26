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Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка

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Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624741
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка

Переиздание на прозрачном 180-граммовом виниле восьмого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Blackout, вышедшего первоначально в 1982 году. Альбом занял 62-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Серия Colours of Rock. Восьмой студийный альбом Blackout, выпущенный в 1982 году, окончательно вознес Scorpions на олимп хард-рока и сегодня считается одной из классик жанра, как и культовая иллюстрация австрийского художника Готфрида Хельнвейна. На Blackout группе удалось создать идеальный баланс между энергичным хард-роком (Blackout, China White, Now, Dynamite) и проникновенными пауэр-балладами (No One Like You, You Give Me All I Need, When The Smoke Is Going Down). В этом альбоме есть все: чистая агрессия, острые как бритва гитары, сильные эмоции и потрясающие мелодии!

Отзывы о товаре Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на прозрачном 180-граммовом виниле восьмого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Blackout, вышедшего первоначально в 1982 году. Альбом занял 62-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Серия Colours of Rock. Восьмой студийный альбом Blackout, выпущенный в 1982 году, окончательно вознес Scorpions на олимп хард-рока и сегодня считается одной из классик жанра, как и культовая иллюстрация австрийского художника Готфрида Хельнвейна. На Blackout группе удалось создать идеальный баланс между энергичным хард-роком (Blackout, China White, Now, Dynamite) и проникновенными пауэр-балладами (No One Like You, You Give Me All I Need, When The Smoke Is Going Down). В этом альбоме есть все: чистая агрессия, острые как бритва гитары, сильные эмоции и потрясающие мелодии!
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