Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions, Blackout (coloured) (4050538881325) виниловая пластинка
Переиздание на прозрачном 180-граммовом виниле восьмого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Blackout, вышедшего первоначально в 1982 году. Альбом занял 62-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Серия Colours of Rock. Восьмой студийный альбом Blackout, выпущенный в 1982 году, окончательно вознес Scorpions на олимп хард-рока и сегодня считается одной из классик жанра, как и культовая иллюстрация австрийского художника Готфрида Хельнвейна. На Blackout группе удалось создать идеальный баланс между энергичным хард-роком (Blackout, China White, Now, Dynamite) и проникновенными пауэр-балладами (No One Like You, You Give Me All I Need, When The Smoke Is Going Down). В этом альбоме есть все: чистая агрессия, острые как бритва гитары, сильные эмоции и потрясающие мелодии!
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