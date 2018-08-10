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Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка

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Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Destiny
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка
3 210 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538348071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Destiny
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка

Поклонники Saxon думали, что их герои достигли дна с альбомом Rock the Nations 1986 года, но следующий студийный альбом группы Destiny, к сожалению, доказал, что они пугающе ошибались. Наскучив всем до слез благонамеренным, но не вдохновляющим подходом к возвращению к истокам на предыдущем альбоме, Saxon решили пойти ва-банк в своем стремлении добиться успеха в Америке, выпустив позорно гладкий, поверхностный и шаблонный поп-метал-альбом конца 80-х. Выбор начать работу с удивительно спокойной кавер-версии песни Кристофера Кросса Ride Like the Wind был в лучшем случае неожиданным, а затем последовать за ней с лучшим номером альбома, Where the Lightning Strikes, было равносильно пытке, учитывая в значительной степени невосполнимый мусор, который последовал за этим. Действительно, храбрыми были души (совершенно обреченные, но храбрые), которые плыли по мутным водам жестокого, вдохновленного титаником S.O.S. - только для того, чтобы вынести отчаянные баллады (Я больше не могу ждать, Песня для Эммы) и засахаренные хедбэнгеры (вспомните пост-1987 Whitesnake ripoffs), таких как Иерихонская сирена и Затишье перед бурей. Последний содержит трогательное посвящение певца Биффа Байфорда его недавно умершему отцу, и даже он, казалось, осознал это позже, поскольку те же слова были снова использованы для гораздо лучшей песни под названием Iron Wheels в 1992 году. Однако после выхода Destiny ни о каком подобном шансе на восстановление карьеры не могло быть и речи, и Saxon и их поклонники, пожалуй, никогда еще не были так сильно не в ладах.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538348071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Destiny
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Поклонники Saxon думали, что их герои достигли дна с альбомом Rock the Nations 1986 года, но следующий студийный альбом группы Destiny, к сожалению, доказал, что они пугающе ошибались. Наскучив всем до слез благонамеренным, но не вдохновляющим подходом к возвращению к истокам на предыдущем альбоме, Saxon решили пойти ва-банк в своем стремлении добиться успеха в Америке, выпустив позорно гладкий, поверхностный и шаблонный поп-метал-альбом конца 80-х. Выбор начать работу с удивительно спокойной кавер-версии песни Кристофера Кросса Ride Like the Wind был в лучшем случае неожиданным, а затем последовать за ней с лучшим номером альбома, Where the Lightning Strikes, было равносильно пытке, учитывая в значительной степени невосполнимый мусор, который последовал за этим. Действительно, храбрыми были души (совершенно обреченные, но храбрые), которые плыли по мутным водам жестокого, вдохновленного титаником S.O.S. - только для того, чтобы вынести отчаянные баллады (Я больше не могу ждать, Песня для Эммы) и засахаренные хедбэнгеры (вспомните пост-1987 Whitesnake ripoffs), таких как Иерихонская сирена и Затишье перед бурей. Последний содержит трогательное посвящение певца Биффа Байфорда его недавно умершему отцу, и даже он, казалось, осознал это позже, поскольку те же слова были снова использованы для гораздо лучшей песни под названием Iron Wheels в 1992 году. Однако после выхода Destiny ни о каком подобном шансе на восстановление карьеры не могло быть и речи, и Saxon и их поклонники, пожалуй, никогда еще не были так сильно не в ладах.
Самовывоз
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Отзывы


Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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