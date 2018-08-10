Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Saxon - Destiny (coloured) (4050538348071) виниловая пластинка
Поклонники Saxon думали, что их герои достигли дна с альбомом Rock the Nations 1986 года, но следующий студийный альбом группы Destiny, к сожалению, доказал, что они пугающе ошибались. Наскучив всем до слез благонамеренным, но не вдохновляющим подходом к возвращению к истокам на предыдущем альбоме, Saxon решили пойти ва-банк в своем стремлении добиться успеха в Америке, выпустив позорно гладкий, поверхностный и шаблонный поп-метал-альбом конца 80-х. Выбор начать работу с удивительно спокойной кавер-версии песни Кристофера Кросса Ride Like the Wind был в лучшем случае неожиданным, а затем последовать за ней с лучшим номером альбома, Where the Lightning Strikes, было равносильно пытке, учитывая в значительной степени невосполнимый мусор, который последовал за этим. Действительно, храбрыми были души (совершенно обреченные, но храбрые), которые плыли по мутным водам жестокого, вдохновленного титаником S.O.S. - только для того, чтобы вынести отчаянные баллады (Я больше не могу ждать, Песня для Эммы) и засахаренные хедбэнгеры (вспомните пост-1987 Whitesnake ripoffs), таких как Иерихонская сирена и Затишье перед бурей. Последний содержит трогательное посвящение певца Биффа Байфорда его недавно умершему отцу, и даже он, казалось, осознал это позже, поскольку те же слова были снова использованы для гораздо лучшей песни под названием Iron Wheels в 1992 году. Однако после выхода Destiny ни о каком подобном шансе на восстановление карьеры не могло быть и речи, и Saxon и их поклонники, пожалуй, никогда еще не были так сильно не в ладах.
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