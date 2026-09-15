Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 624677
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644824215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644824215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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