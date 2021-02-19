Top.Mail.Ru
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 1
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 2
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 3
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 4
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 5
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 6
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 7
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 8
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 9
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
I Malamondo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[8024709206428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
I Malamondo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка

I Malomondo - лимитированное переиздание оригинального саундтрека к итальянскому фильму 1964 года. Саундтрек был написан итальянским композитором Эннио Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[8024709206428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
I Malamondo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
I Malomondo - лимитированное переиздание оригинального саундтрека к итальянскому фильму 1964 года. Саундтрек был написан итальянским композитором Эннио Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - I Malamondo (Ennio Morricone) (8024709206428) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...