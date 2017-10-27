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Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка

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Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 1
Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 2
Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 2
  • Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph Europe
Barcode
[8714092686715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка

Ignition - ремастированное переиздание второго студийного альбома американской панк-рок-группы The Offspring, изначальный релиз которого состоялся 16 октября 1992 года. Альбом стал «золотым» по версии RIAA 22 января 1996 года, и продан в количестве 1 000 000 копий по всему миру. The Offspring - Американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H?O Тодд Морс. В течение долгого времени на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph Europe
Barcode
[8714092686715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ignition - ремастированное переиздание второго студийного альбома американской панк-рок-группы The Offspring, изначальный релиз которого состоялся 16 октября 1992 года. Альбом стал «золотым» по версии RIAA 22 января 1996 года, и продан в количестве 1 000 000 копий по всему миру. The Offspring - Американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H?O Тодд Морс. В течение долгого времени на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Offspring - Ignition (8714092686715) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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