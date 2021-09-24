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Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка

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Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overnight Sensation
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538675740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overnight Sensation
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка

Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Motorhead, выпущенный 15 октября 1996 года. Несмотря на то, что группа осталась втроём, альбом получился более «тяжёлым», чем предыдущий. Overnight Sensation первый диск группы записанный после ухода гитариста Мика Бёрстона (более известного как «W?rzel»). Замену ему коллектив не нашёл, поэтому группа продолжила выступать втроём, как и в начале 80-х. Впервые, со времён Ace of Spades, на обложке альбома изображена фотография группы.

Отзывы о товаре Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538675740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overnight Sensation
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Описание
Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Motorhead, выпущенный 15 октября 1996 года. Несмотря на то, что группа осталась втроём, альбом получился более «тяжёлым», чем предыдущий. Overnight Sensation первый диск группы записанный после ухода гитариста Мика Бёрстона (более известного как «W?rzel»). Замену ему коллектив не нашёл, поэтому группа продолжила выступать втроём, как и в начале 80-х. Впервые, со времён Ace of Spades, на обложке альбома изображена фотография группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Overnight Sensation (coloured) (4050538675740) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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