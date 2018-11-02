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Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка

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Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка - фото 1
Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Ultraviolet
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка - фото 1
  • Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061029715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Ultraviolet
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка

Альбом Келли Моран 2018 года, выпущенный на Warp. Альбом получил положительные отзывы.

Отзывы о товаре Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061029715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Ultraviolet
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Келли Моран 2018 года, выпущенный на Warp. Альбом получил положительные отзывы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kelly Moran - Ultraviolet (0801061029715) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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