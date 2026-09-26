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Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка

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Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 1
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 2
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 3
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 4
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 5
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 6
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 7
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 8
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 4
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 5
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 6
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 7
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 8
  • Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842502816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torture (1629), The Night, Since Forever, The Lady Who Cries, Banshee, Mandrake, Sucking Your Blood, Dead Again, Fear, Crossroads
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка

Альбом датской хардкорной группы Mercyful Fate.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842502816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torture (1629), The Night, Since Forever, The Lady Who Cries, Banshee, Mandrake, Sucking Your Blood, Dead Again, Fear, Crossroads
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбом датской хардкорной группы Mercyful Fate.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercyful Fate - Dead Again (0039842502816) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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