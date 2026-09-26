John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка
Созданная Джоном Маклафлином коллекция его лучших выступлений с шести легендарных концертов на Джазовом фестивале в Монтре включает редкий и ранее не издававшийся материал из частной коллекции Клода Нобса. Мастерски отреставрированный и ремастированный в превосходном HD-аудио и выпущенный на превосходном аудиофильском тяжеловесном виниле, этот набор объемом 2 литра содержит примечания Джона Маклафлина. Опытный куратор команд MJF и BMG и курируемый партнером Клода Нобса и президентом фонда Клода Нобса Тьерри Амсаллем, который будет выступать в качестве исполнительного продюсера всего сериала. Серия Montreux Years - это празднование любви Клода к артистам и страсти к фестивалю, а также достойная дань уважения его наследию. Дизайнерские команды BMG и Montreux Jazz music festival будут работать в партнерстве над созданием нового и аутентичного креатива, верного репутации фестиваля как культового произведения искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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