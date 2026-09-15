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Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Balls To Picasso
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Balls To Picasso
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Balls To Picasso
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Dickinson - Balls To Picasso (4050538288360) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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