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Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка

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Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 1
Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 2
Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 3
Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Geezer Butler
Альбом (сингл)
Ohmwork
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 1
  • Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 2
  • Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 3
  • Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538633054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Geezer Butler
Альбом (сингл)
Ohmwork
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка

Впервые на виниле! Переиздание третьего сольного студийного альбома Гизера Батлера, вышедшего в 2005 году. Гизер Батлер - британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.

Отзывы о товаре Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538633054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Geezer Butler
Альбом (сингл)
Ohmwork
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Впервые на виниле! Переиздание третьего сольного студийного альбома Гизера Батлера, вышедшего в 2005 году. Гизер Батлер - британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Geezer Butler - Ohmwork (4050538633054) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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