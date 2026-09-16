Top.Mail.Ru
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 2
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
Shamrock Diaries
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
Shamrock Diaries
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. Steel River 2. Stainsby Girls 3. Chisel Hill 4. Josephine 5. One Golden Rule 6. All Summer Long 7. Stone 8. Shamrock Diaries 9. Love Turns To Lies 10. Hired Gun
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка

Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
Shamrock Diaries
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. Steel River 2. Stainsby Girls 3. Chisel Hill 4. Josephine 5. One Golden Rule 6. All Summer Long 7. Stone 8. Shamrock Diaries 9. Love Turns To Lies 10. Hired Gun
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732656025) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...