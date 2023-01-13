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Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2023
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401189613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2023
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка

Matador Records рады поделиться специальным сюрпризом от Belle &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Sebastian, их 12-го студийного альбома Late Developers. Записанный на тех же сессиях, что и часть предыдущих, Late Developers не похож на сборник малоизвестных песен, которые не были.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401189613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2023
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Matador Records рады поделиться специальным сюрпризом от Belle &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Sebastian, их 12-го студийного альбома Late Developers. Записанный на тех же сессиях, что и часть предыдущих, Late Developers не похож на сборник малоизвестных песен, которые не были.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle & Sebastian - Late Developers (0191401189613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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