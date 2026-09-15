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Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Amon Amarth, The Great Heathen Army (0039841600315) - фото 1
Виниловая пластинка Amon Amarth, The Great Heathen Army (0039841600315) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Amon Amarth, The Great Heathen Army (0039841600315) - фото 1
  • Виниловая пластинка Amon Amarth, The Great Heathen Army (0039841600315) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка

Одна из самых любимых метал-групп в мире, Amon Amarth твердо привержены достижению высоких целей, когда они попадают в студию. Записанный с уважаемым студийным гуру Энди Снипом за пультом управления, The Great Heathen Army представляет собой еще один смелый шаг вперед для группы, поскольку их фирменное звучание подвергается очередной искусной эволюционной перестройке, как в лирическом, так и в музыкальном плане. От шумной, возбуждающей толпу песни Find a Way or Make One и сокрушительной, драчливой Get in the Ring до вызывающей воспоминания ярости Saxons and Vikings и кинематографического шквала заглавного трека, The Great Heathen Army воплощает суть этой легендарной группы, при этом оставляя огромное пространство для новых идей.

Отзывы о товаре Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Одна из самых любимых метал-групп в мире, Amon Amarth твердо привержены достижению высоких целей, когда они попадают в студию. Записанный с уважаемым студийным гуру Энди Снипом за пультом управления, The Great Heathen Army представляет собой еще один смелый шаг вперед для группы, поскольку их фирменное звучание подвергается очередной искусной эволюционной перестройке, как в лирическом, так и в музыкальном плане. От шумной, возбуждающей толпу песни Find a Way or Make One и сокрушительной, драчливой Get in the Ring до вызывающей воспоминания ярости Saxons and Vikings и кинематографического шквала заглавного трека, The Great Heathen Army воплощает суть этой легендарной группы, при этом оставляя огромное пространство для новых идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - The Great Heathen Army (0039841600315) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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