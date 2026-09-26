Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230
Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 предназначен для резки, обдирки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Двигатель обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач в металлообработке. Оптимизированная конструкция стартера повышает устойчивость к перегрузкам, а система охлаждения двигателя способствует продлению срока службы изделия. Функция блокировки шпинделя упрощает процесс замены оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает произвольное включение инструмента при перебоях с электричеством. Дополнительная рукоятка имеет 3 положения установки, что создает максимальное удобство при работе.
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