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Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125

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Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 3
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 4
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 5
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 6
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 7
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 8
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 3
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 4
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 5
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 6
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 7
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 8
  • Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622410
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125

Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 используется для выравнивания плоской поверхности. Двигатель мощностью 240 Вт и большая амплитуда колебаний в 2.8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 используется для выравнивания плоской поверхности. Двигатель мощностью 240 Вт и большая амплитуда колебаний в 2.8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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