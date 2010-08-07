Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS)
Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide получила CMOS-матрицу с 2 МП, которая снимает фото в разрешении 1920?1080 пикселей и видео с частотой 30 кадр/с. Модель подходит для организации видеовызовов и проведения видеоконференций. Объектив оснащен крышкой для его защиты от пыли грязи, а также для обеспечения конфиденциальности личных данных. Оборудование будет работать с любыми устройствами на базе ОС Android, Chrome, Mac, Windows. Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide оснащен микрофоном с системой шумоподавления. Он улавливает голос на расстоянии до 2 м, гасит внешние шумы и позволяет общаться с собеседником без внешних помех.
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Теги товара: full hd, с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
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