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Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A

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Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 4
Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 5
Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 6
Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 1
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 2
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 3
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 4
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 5
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 6
  • Наушники Beats Studio Buds MJ4Y3EE/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621415
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Характеристики

Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A

Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) имеют двухкамерный корпус. Это помогает снизить риск появления постороннего шума и обеспечивает эффективное распределение звука по каналам. Встроенный цифровой процессор отвечает за чистое звучание без искажений. Модель поддерживает два режима работы. При выборе активного шумоподавления пользователь может наслаждаться любимыми музыкальными композициями в местах с большим скоплением людей. Прозрачный режим переключает наушники в фоновое звучание. Функцию удобно использовать при переходе дороги. Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) оснащены емким аккумулятором. При полном заряде батарея обеспечивает до 8 ч непрерывной эксплуатации устройства. Для восполнения рабочего ресурса наушников есть специальный футляр, который можно использовать в качестве док-станции. В комплекте с моделью поставляются силиконовые вкладыши разного размера. Это дает пользователю возможность самостоятельно выбрать оптимальную форму амбушюр. Наушники подключаются к совместимым устройствам посредством технологии беспроводной связи Bluetooth.

Отзывы о товаре Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) имеют двухкамерный корпус. Это помогает снизить риск появления постороннего шума и обеспечивает эффективное распределение звука по каналам. Встроенный цифровой процессор отвечает за чистое звучание без искажений. Модель поддерживает два режима работы. При выборе активного шумоподавления пользователь может наслаждаться любимыми музыкальными композициями в местах с большим скоплением людей. Прозрачный режим переключает наушники в фоновое звучание. Функцию удобно использовать при переходе дороги. Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) оснащены емким аккумулятором. При полном заряде батарея обеспечивает до 8 ч непрерывной эксплуатации устройства. Для восполнения рабочего ресурса наушников есть специальный футляр, который можно использовать в качестве док-станции. В комплекте с моделью поставляются силиконовые вкладыши разного размера. Это дает пользователю возможность самостоятельно выбрать оптимальную форму амбушюр. Наушники подключаются к совместимым устройствам посредством технологии беспроводной связи Bluetooth.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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