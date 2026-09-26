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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621415
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Описание товара Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A
Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) имеют двухкамерный корпус. Это помогает снизить риск появления постороннего шума и обеспечивает эффективное распределение звука по каналам. Встроенный цифровой процессор отвечает за чистое звучание без искажений. Модель поддерживает два режима работы. При выборе активного шумоподавления пользователь может наслаждаться любимыми музыкальными композициями в местах с большим скоплением людей. Прозрачный режим переключает наушники в фоновое звучание. Функцию удобно использовать при переходе дороги. Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) оснащены емким аккумулятором. При полном заряде батарея обеспечивает до 8 ч непрерывной эксплуатации устройства. Для восполнения рабочего ресурса наушников есть специальный футляр, который можно использовать в качестве док-станции. В комплекте с моделью поставляются силиконовые вкладыши разного размера. Это дает пользователю возможность самостоятельно выбрать оптимальную форму амбушюр. Наушники подключаются к совместимым устройствам посредством технологии беспроводной связи Bluetooth.
Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) имеют двухкамерный корпус. Это помогает снизить риск появления постороннего шума и обеспечивает эффективное распределение звука по каналам. Встроенный цифровой процессор отвечает за чистое звучание без искажений. Модель поддерживает два режима работы. При выборе активного шумоподавления пользователь может наслаждаться любимыми музыкальными композициями в местах с большим скоплением людей. Прозрачный режим переключает наушники в фоновое звучание. Функцию удобно использовать при переходе дороги. Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) оснащены емким аккумулятором. При полном заряде батарея обеспечивает до 8 ч непрерывной эксплуатации устройства. Для восполнения рабочего ресурса наушников есть специальный футляр, который можно использовать в качестве док-станции. В комплекте с моделью поставляются силиконовые вкладыши разного размера. Это дает пользователю возможность самостоятельно выбрать оптимальную форму амбушюр. Наушники подключаются к совместимым устройствам посредством технологии беспроводной связи Bluetooth.
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