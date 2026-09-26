Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-8338 2200Вт черный/белый
Безупречно отгладить платье, костюм или брюки поможет утюг VITEK VT-8338 с максимальной мощностью 2200 Вт. Его подошва имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани. Чтобы выбрать необходимую температуру, следует плавно повернуть специальный регулятор на корпусе прибора. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге имеется функция вертикального отпаривания с различными режимами (максимальный паровой удар — 135 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 260 мл. Благодаря функции «Антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором очень легко. Особому комфорту также способствует шнур длиной 1.8 м с шаровым креплением. VITEK VT-8338 - приводить в порядок одежду, бережно ухаживая за ней!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, черные
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