Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619651
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
17.7
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 4K, 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED
-
В наличииЦена 31 010 руб.7753 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 32 890 руб.8223 руб. в СплитТелевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 610 руб.8403 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 35 440 руб.8860 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
-
В наличииЦена 35 810 руб.8953 руб. в СплитТелевизор TCL 43A400 Pro 43"
-
В наличииЦена 37 260 руб.9315 руб. в СплитТелевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 37 640 руб.9410 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 4K, 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 4K, 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)