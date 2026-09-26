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Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)

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Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619651
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
17.7

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения. 

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Описание
Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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