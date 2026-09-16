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Телевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 55E7S RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736109
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.85х0.12
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный

Hisense 55E7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с VA-матрицей с технологией QLED, яркостью 330 нит, контрастностью 8000:1 и цветовым охватом 85% DCI-P3. Модель оснащена процессором с AI-апскейлингом до 4K, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, частотой 60 Гц (HSR 120 Гц) и функциями VRR и ALLM.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 55E7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с VA-матрицей с технологией QLED, яркостью 330 нит, контрастностью 8000:1 и цветовым охватом 85% DCI-P3. Модель оснащена процессором с AI-апскейлингом до 4K, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, частотой 60 Гц (HSR 120 Гц) и функциями VRR и ALLM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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