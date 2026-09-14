Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый
Телевизоры Haier - это сочетание современного дизайна и передовых технологий, которое обеспечит вам качественное и комфортное времяпровождение за просмотром любимых фильмов и передач. Представляем вам модель 2024 года, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (108 см), что позволяет наслаждаться большим и четким изображением. С разрешением 3840х2160 пикселей (4К UHD) и поддержкой стандартов HDTV 2160р, ваше впечатление от просмотра будет поистине незабываемым, ведь каждый нюанс изображения будет отображен с максимальной точностью. Телевизор оснащен операционной системой Android TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к множеству приложений и контента в режиме онлайн. Это открывает безграничные возможности для развлечений и делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Вес телевизора без подставки составляет 7,2 кг, а его элегантный серебристый цвет добавляет изысканности любому интерьеру. Благодаря стандарту VESA 300x300 вы легко сможете закрепить его на стене, что экономит пространство в комнате. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а система аудио с суммарной мощностью 20 Вт дарит насыщенное и объемное звуковое сопровождение. Встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S гарантируют прием телевизионного сигнала в высоком качестве. Для подключения различной мультимедийной техники предусмотрено четыре разъема HDMI. Производитель телевизора Haier находится в Китае, известном своими высокими стандартами качества и инновационными технологиями. Этот телевизор сочетает в себе все необходимое для современного пользователя, стремящегося окружить себя продуманными и функциональными устройствами.
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