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Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый

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Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 1
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 2
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 3
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 4
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 5
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 6
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 7
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 8
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 9
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 10
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 11
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 12
Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 1
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 2
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 3
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 4
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 5
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 6
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 7
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 8
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 9
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 10
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 11
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 12
  • Телевизор Haier Smart TV S4 43&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730147
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; 2 x USB; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.63х0.14
Вес, кг.
10

Описание товара Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый

Телевизоры Haier - это сочетание современного дизайна и передовых технологий, которое обеспечит вам качественное и комфортное времяпровождение за просмотром любимых фильмов и передач. Представляем вам модель 2024 года, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (108 см), что позволяет наслаждаться большим и четким изображением. С разрешением 3840х2160 пикселей (4К UHD) и поддержкой стандартов HDTV 2160р, ваше впечатление от просмотра будет поистине незабываемым, ведь каждый нюанс изображения будет отображен с максимальной точностью. Телевизор оснащен операционной системой Android TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к множеству приложений и контента в режиме онлайн. Это открывает безграничные возможности для развлечений и делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Вес телевизора без подставки составляет 7,2 кг, а его элегантный серебристый цвет добавляет изысканности любому интерьеру. Благодаря стандарту VESA 300x300 вы легко сможете закрепить его на стене, что экономит пространство в комнате. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а система аудио с суммарной мощностью 20 Вт дарит насыщенное и объемное звуковое сопровождение. Встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S гарантируют прием телевизионного сигнала в высоком качестве. Для подключения различной мультимедийной техники предусмотрено четыре разъема HDMI. Производитель телевизора Haier находится в Китае, известном своими высокими стандартами качества и инновационными технологиями. Этот телевизор сочетает в себе все необходимое для современного пользователя, стремящегося окружить себя продуманными и функциональными устройствами.

Отзывы о товаре Телевизор Haier Smart TV S4 43" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серебристый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; 2 x USB; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры Haier - это сочетание современного дизайна и передовых технологий, которое обеспечит вам качественное и комфортное времяпровождение за просмотром любимых фильмов и передач. Представляем вам модель 2024 года, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (108 см), что позволяет наслаждаться большим и четким изображением. С разрешением 3840х2160 пикселей (4К UHD) и поддержкой стандартов HDTV 2160р, ваше впечатление от просмотра будет поистине незабываемым, ведь каждый нюанс изображения будет отображен с максимальной точностью. Телевизор оснащен операционной системой Android TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к множеству приложений и контента в режиме онлайн. Это открывает безграничные возможности для развлечений и делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Вес телевизора без подставки составляет 7,2 кг, а его элегантный серебристый цвет добавляет изысканности любому интерьеру. Благодаря стандарту VESA 300x300 вы легко сможете закрепить его на стене, что экономит пространство в комнате. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а система аудио с суммарной мощностью 20 Вт дарит насыщенное и объемное звуковое сопровождение. Встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S гарантируют прием телевизионного сигнала в высоком качестве. Для подключения различной мультимедийной техники предусмотрено четыре разъема HDMI. Производитель телевизора Haier находится в Китае, известном своими высокими стандартами качества и инновационными технологиями. Этот телевизор сочетает в себе все необходимое для современного пользователя, стремящегося окружить себя продуманными и функциональными устройствами.
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Отзывы


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