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Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
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Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
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Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
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  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
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  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730156
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.23х0.76х0.25
Вес, кг.
13.6

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизоры Hyundai представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Модель 2026 года привлекает внимание высоким качеством изображения и функциональностью. С диагональю экрана в 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 пикселей, устройство обеспечивает потрясающее качество картинки в формате 4K UHD, что делает просмотр фильмов и сериалов по-настоящему захватывающим. Телевизор оснащен подсветкой Direct LED, обеспечивающей равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что в сочетании с частотой обновления 60 Гц гарантирует плавное и четкое изображение. Управление устройством осуществляется на базе операционной системы Google TV, предлагающей широкий ассортимент приложений и контента. Черный цвет корпуса телевизора Hyundai придает устройству стильный и современный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Поддержка Smart TV и Wi-Fi предоставляет доступ к потоковым сервисам и онлайн-контенту без необходимости дополнительных устройств. Для подключения внешних устройств предусмотрено 4 HDMI входа, что позволяет одновременно подключать несколько источников сигнала, таких как игровая консоль, медиаплеер или компьютер. При весе без подставки 9,6 кг, телевизор достаточно легок и удобен для установки на стене или на подставке. Hyundai 2026 года выпуска — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры Hyundai представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Модель 2026 года привлекает внимание высоким качеством изображения и функциональностью. С диагональю экрана в 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 пикселей, устройство обеспечивает потрясающее качество картинки в формате 4K UHD, что делает просмотр фильмов и сериалов по-настоящему захватывающим. Телевизор оснащен подсветкой Direct LED, обеспечивающей равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что в сочетании с частотой обновления 60 Гц гарантирует плавное и четкое изображение. Управление устройством осуществляется на базе операционной системы Google TV, предлагающей широкий ассортимент приложений и контента. Черный цвет корпуса телевизора Hyundai придает устройству стильный и современный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Поддержка Smart TV и Wi-Fi предоставляет доступ к потоковым сервисам и онлайн-контенту без необходимости дополнительных устройств. Для подключения внешних устройств предусмотрено 4 HDMI входа, что позволяет одновременно подключать несколько источников сигнала, таких как игровая консоль, медиаплеер или компьютер. При весе без подставки 9,6 кг, телевизор достаточно легок и удобен для установки на стене или на подставке. Hyundai 2026 года выпуска — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.
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Доставка
Отзывы


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