Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная
Микроволновая печь Samsung — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. Черный цвет придает модели элегантный и современный вид, который легко вписывается в любой интерьер. Печь выполнена в отдельностоящем исполнении и оснащена удобной навесной дверцей с ручным открыванием. С мощностью микроволн в 800 Вт эта микроволновка обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление блюд. Внутренний объем составляет 23 литра, что дает достаточно пространства для размещения различных типов посуды. Поворотный стол диаметром 28.8 см способствует равномерному распределению тепла. Микроволновая печь оснащена современным электронным управлением с интуитивным дисплеем, который упрощает выбор режимов и настройку времени приготовления. Внутренняя поверхность покрыта биокерамической эмалью, обеспечивая долговечность и легкость в уходе, защищая от царапин и скопления бактерий. Эта модель от Samsung сочетает в себе эстетичность, надежность и современное технологическое исполнение, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневном использовании.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка понравилась, объёмная, работает тихо, хотели взять серебристый цвет,но чёрный смотрится лучше, как муж сказал, выглядит богото, покупкой довольны.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23F302TAK/BW 23л. 800Вт черная
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка понравилась, объёмная, работает тихо, хотели взять серебристый цвет,но чёрный смотрится лучше, как муж сказал, выглядит богото, покупкой довольны.