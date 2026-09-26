Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный
Тостер Starwind ST7003 с 2 отделениями представляет собой компактного и простого в управлении ассистента, при непосредственном участии которого вы с легкостью приготовите сытный и аппетитный завтрак для всей семьи. Расположенные в основании прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение прибора. Механические элементы управления позволят быстро определиться с наиболее подходящей среди 7 ступеней обжарки. Тостер Starwind ST7003 оснащен вместительным отсеком для компактного расположения сетевого шнура. Внутрь специального поддона попадают избыточные крошки, что значительно облегчает последующий уход, а также избавляет от необходимости очищать те или иные кухонные поверхности. Нажав на соответствующую кнопку, вы сможете отменить ошибочно выбранные параметры.
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Теги товара: на 2 тоста
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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