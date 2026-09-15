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Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка

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Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 1
Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 2
Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 1
  • Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 2
  • Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка

Юбилейное двадцатилетнее издание альбома Superunknown от американской рок-группы Soundgarden. Эта пластинка стала настоящим прорывом для коллектива, именно на ней многие критики отметили значительный рост мастерства музыкантов. До сих пор эта работа остаётся самой успешной в дискографии группы - альбом возглавил американский чарт и получил пять раз платиновый статус в этой стране. В отличие от оригинала, в данной версии альбом выходит с одним бонус-треком She Likes Surprises. Американская рок-группа из Сиэтла Soundgarden была основана в 1984 году. Хотя основным направлением коллектив выбрал гранж, они зачастую обращались и к другим направлениям - от альтернативного метала, до хард-рока. Наряду с Pearl Jam, Nirvana и Alice In Chains, Soundgarden относится к большой четвёрке - это наиболее успешные гранж-коллективы. На счету группы - 6 студийных и 1 концертный альбом, а также две премии Грэмми.

Отзывы о товаре Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Юбилейное двадцатилетнее издание альбома Superunknown от американской рок-группы Soundgarden. Эта пластинка стала настоящим прорывом для коллектива, именно на ней многие критики отметили значительный рост мастерства музыкантов. До сих пор эта работа остаётся самой успешной в дискографии группы - альбом возглавил американский чарт и получил пять раз платиновый статус в этой стране. В отличие от оригинала, в данной версии альбом выходит с одним бонус-треком She Likes Surprises. Американская рок-группа из Сиэтла Soundgarden была основана в 1984 году. Хотя основным направлением коллектив выбрал гранж, они зачастую обращались и к другим направлениям - от альтернативного метала, до хард-рока. Наряду с Pearl Jam, Nirvana и Alice In Chains, Soundgarden относится к большой четвёрке - это наиболее успешные гранж-коллективы. На счету группы - 6 студийных и 1 концертный альбом, а также две премии Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soundgarden - Superunknown (0602537789818) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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