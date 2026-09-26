Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка
The Grand Wazoo - студийный альбом Фрэнка Заппы и группы The Mothers, вышедший в 1972 году. Он был записан в период, когда Заппа оправлялся от последствий нападения в Лондоне. The Grand Wazoo вместе с Waka / Jawaka (1972) - это дебют Заппы с использованием биг-бэнда в джаз-фьюжн. Ремастированное переиздание в честь 50-летнего юбилея релиза на 180-гр чёрном виниле. Мастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи. За свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, для него всегда были характерны эксперименты. Он успел поработать в самых разных стилях от прогрессивного рока до прото-панка, джаза и классики.
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