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Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка

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Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 9
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Hotter Than July
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 9
  • Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557378399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Hotter Than July
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка

Переиздание на виниле студийного альбома Стиви Уандера, вышедшего в 1980 году. Американский музыкант, композитор и певец Стиви Уандер стал настоящей иконой музыки второй половины XX века. Заслуги Стиви Уандера впечатляют - на его счету 25 премий Грэмми, Гершвиновская премия, его имя вписано в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы композиторов. Этот человек определил звучание таких жанров, как соул и R&amp;amp;amp;amp;B, он до сих пор остаётся одним из самых влиятельных музыкантов мира.

Отзывы о товаре Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557378399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
Hotter Than July
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на виниле студийного альбома Стиви Уандера, вышедшего в 1980 году. Американский музыкант, композитор и певец Стиви Уандер стал настоящей иконой музыки второй половины XX века. Заслуги Стиви Уандера впечатляют - на его счету 25 премий Грэмми, Гершвиновская премия, его имя вписано в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы композиторов. Этот человек определил звучание таких жанров, как соул и R&amp;amp;amp;amp;B, он до сих пор остаётся одним из самых влиятельных музыкантов мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Wonder - Hotter Than July (0602557378399) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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