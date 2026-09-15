Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка
This Is Telex - сборник композиций группы Telex, изданный в 2021 году. Лимитированное ремастированное издание в разворотном конверте на двойном виниле: первый диск розового цвета, второй - зелёного. Издание включает как известные композиции, так и совершенно новые. В конверт вложен код на скачивание альбома с официального сайта. Telex - бельгийская группа, образованная в 1978 году в Брюсселе бывшим участником джаз-рок-группы Cos Марком Муленом, Даном Лаксманом и Мишелем Мером с намерением создать что-нибудь по-настоящему европейское, непохожее на рок-музыку, без использования гитар: этим критериям больше всего соответствовала электронная музыка. Группа соединила эстетику диско-музыки, панк-рока и экспериментальной электронной музыки.
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