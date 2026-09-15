Top.Mail.Ru
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 1
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 2
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 3
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 4
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 5
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 6
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 7
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 8
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Cold Fact
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 1
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 2
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 3
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 4
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 5
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 6
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 7
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 8
  • 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577077371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Cold Fact
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sugar Man, Only Good For Conversation, Crucify Your Mind, Outburr, The Establishment Blues, Hate Street Dialogue, Forget It, Inner City Blues, I Wonder, Like Janis, Gommorah (A Nursery Rhyme), Rich Folks Hoax, Piddy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка

Cold Fact — дебютный студийный альбом американского музыканта Сиксто Родригеса, был выпущен в Соединённых Штатах на лейбле Sussex Records в марте 1970 года. На тот момент, альбом не снискал популярности на родине музыканта, но имел хорошие продажи в Южной Африке и Австралии.

Отзывы о товаре 0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577077371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Cold Fact
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sugar Man, Only Good For Conversation, Crucify Your Mind, Outburr, The Establishment Blues, Hate Street Dialogue, Forget It, Inner City Blues, I Wonder, Like Janis, Gommorah (A Nursery Rhyme), Rich Folks Hoax, Piddy
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Cold Fact — дебютный студийный альбом американского музыканта Сиксто Родригеса, был выпущен в Соединённых Штатах на лейбле Sussex Records в марте 1970 года. На тот момент, альбом не снискал популярности на родине музыканта, но имел хорошие продажи в Южной Африке и Австралии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602577077371, Rodriguez, Cold Fact виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...