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Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 7
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
McLean
Альбом (сингл)
Bluesnik
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 7
  • Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
McLean
Альбом (сингл)
Bluesnik
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
McLean
Альбом (сингл)
Bluesnik
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Bluesnik (0602448595492) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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