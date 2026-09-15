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Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка

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0602577089657, Виниловая пластинка Holiday, Billie, Body And Soul - фото 1
0602577089657, Виниловая пластинка Holiday, Billie, Body And Soul - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602577089657, Виниловая пластинка Holiday, Billie, Body And Soul - фото 1
  • 0602577089657, Виниловая пластинка Holiday, Billie, Body And Soul - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 1957 года Билли Холидей. Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) - американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения, который обрела во многом благодаря подражанию Луи Армстронгу и Лестеру Янгу. Он отличается оригинальностью, эмоциональностью и проницательностью. Её расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных джазовых исполнителей - например, Норы Джонс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной Грэмми за прижизненные достижения. Два года спустя группа U2 посвятила памяти певицы песню Angel Of Harlem.

Отзывы о товаре Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание студийного альбома 1957 года Билли Холидей. Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) - американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения, который обрела во многом благодаря подражанию Луи Армстронгу и Лестеру Янгу. Он отличается оригинальностью, эмоциональностью и проницательностью. Её расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных джазовых исполнителей - например, Норы Джонс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной Грэмми за прижизненные достижения. Два года спустя группа U2 посвятила памяти певицы песню Angel Of Harlem.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Body And Soul (0602577089657) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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