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Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 4
Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 5
Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Inner Urge
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617183
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Inner Urge
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка

Inner Urge - студийный альбом джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенный в 1966 году. Четвёртый релиз, записанный Хендерсоном в качестве лидера. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Джо Хендерсон - американский джазовый саксофонист, родился в 1937 году, США. Уже в возрасте 18 лет Джо активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов, выпущенных студией Blue Note. В 1986 г. он записывает альбом State Of The Tenor, композиции из которого стали его основным репертуаром.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Inner Urge
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Inner Urge - студийный альбом джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенный в 1966 году. Четвёртый релиз, записанный Хендерсоном в качестве лидера. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Джо Хендерсон - американский джазовый саксофонист, родился в 1937 году, США. Уже в возрасте 18 лет Джо активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов, выпущенных студией Blue Note. В 1986 г. он записывает альбом State Of The Tenor, композиции из которого стали его основным репертуаром.
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