Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Henderson - Inner Urge (0602438761838) виниловая пластинка
Inner Urge - студийный альбом джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенный в 1966 году. Четвёртый релиз, записанный Хендерсоном в качестве лидера. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Джо Хендерсон - американский джазовый саксофонист, родился в 1937 году, США. Уже в возрасте 18 лет Джо активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов, выпущенных студией Blue Note. В 1986 г. он записывает альбом State Of The Tenor, композиции из которого стали его основным репертуаром.
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