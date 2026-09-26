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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad L
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
64 540 руб.  125 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617041
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad L
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
46 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD)

Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 оснащен процессорами IntelCore 11-го поколения и IntelIris Xegraphics. Вам понравится лучшая в отрасли производительность ЦП, захватывающая графика, потрясающее ускорение искусственного интеллекта, а также лучшие в своем классе проводные и беспроводные подключения, которые помогут вам сосредоточиться, творить и участвовать на новом уровне. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 с множеством функций, позволяющих сэкономить время, упростит ваш рабочий процесс и обеспечит продуктивность. Modern Standby позволяет системе мгновенно выходить из спящего режима и подключаться к Интернету. Одним нажатием кнопки вы можете легко отвечать, совершать и отключаться от конференц-вызовов с помощью функциональных клавиш F9-F11. Идите туда, куда вам нужно, и не беспокойтесь о розетках. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 работает без подзарядки в течение всего дня, но если вам нужно больше заряда, подключите его всего на 60 минут, и технология Rapid Charge обеспечит до 80% заряда. WiFi 6 позволяет быстро переходить на переполненные общедоступные платформы и наслаждаться бесперебойной работой в сети с большей пропускной способностью, стабильным сетевым подключением и меньшей задержкой. А множество портов, в том числе четыре порта USB - один с ведущим в отрасли IntelThunderbolt 4, порт HDMI 2.0 и боковая механическая стыковка, позволяют вам всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 защищает ваши данные и ваше устройство с помощью обновленного набора встроенных решений безопасности ThinkShield. Дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM) шифрует данные, что затрудняет взлом. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему одним касанием пальца или даже лицом, если вы выбираете ИК-камеру, которая работает вместе с Windows Hello.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad L
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
46 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 оснащен процессорами IntelCore 11-го поколения и IntelIris Xegraphics. Вам понравится лучшая в отрасли производительность ЦП, захватывающая графика, потрясающее ускорение искусственного интеллекта, а также лучшие в своем классе проводные и беспроводные подключения, которые помогут вам сосредоточиться, творить и участвовать на новом уровне. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 с множеством функций, позволяющих сэкономить время, упростит ваш рабочий процесс и обеспечит продуктивность. Modern Standby позволяет системе мгновенно выходить из спящего режима и подключаться к Интернету. Одним нажатием кнопки вы можете легко отвечать, совершать и отключаться от конференц-вызовов с помощью функциональных клавиш F9-F11. Идите туда, куда вам нужно, и не беспокойтесь о розетках. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 работает без подзарядки в течение всего дня, но если вам нужно больше заряда, подключите его всего на 60 минут, и технология Rapid Charge обеспечит до 80% заряда. WiFi 6 позволяет быстро переходить на переполненные общедоступные платформы и наслаждаться бесперебойной работой в сети с большей пропускной способностью, стабильным сетевым подключением и меньшей задержкой. А множество портов, в том числе четыре порта USB - один с ведущим в отрасли IntelThunderbolt 4, порт HDMI 2.0 и боковая механическая стыковка, позволяют вам всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 защищает ваши данные и ваше устройство с помощью обновленного набора встроенных решений безопасности ThinkShield. Дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM) шифрует данные, что затрудняет взлом. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему одним касанием пальца или даже лицом, если вы выбираете ИК-камеру, которая работает вместе с Windows Hello.
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