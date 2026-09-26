Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 (20VJA2U4CD)
Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 оснащен процессорами IntelCore 11-го поколения и IntelIris Xegraphics. Вам понравится лучшая в отрасли производительность ЦП, захватывающая графика, потрясающее ускорение искусственного интеллекта, а также лучшие в своем классе проводные и беспроводные подключения, которые помогут вам сосредоточиться, творить и участвовать на новом уровне. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 с множеством функций, позволяющих сэкономить время, упростит ваш рабочий процесс и обеспечит продуктивность. Modern Standby позволяет системе мгновенно выходить из спящего режима и подключаться к Интернету. Одним нажатием кнопки вы можете легко отвечать, совершать и отключаться от конференц-вызовов с помощью функциональных клавиш F9-F11. Идите туда, куда вам нужно, и не беспокойтесь о розетках. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 работает без подзарядки в течение всего дня, но если вам нужно больше заряда, подключите его всего на 60 минут, и технология Rapid Charge обеспечит до 80% заряда. WiFi 6 позволяет быстро переходить на переполненные общедоступные платформы и наслаждаться бесперебойной работой в сети с большей пропускной способностью, стабильным сетевым подключением и меньшей задержкой. А множество портов, в том числе четыре порта USB - один с ведущим в отрасли IntelThunderbolt 4, порт HDMI 2.0 и боковая механическая стыковка, позволяют вам всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Ноутбук ThinkPad L13 Gen 2 защищает ваши данные и ваше устройство с помощью обновленного набора встроенных решений безопасности ThinkShield. Дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM) шифрует данные, что затрудняет взлом. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему одним касанием пальца или даже лицом, если вы выбираете ИК-камеру, которая работает вместе с Windows Hello.
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