Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)
Lenovo представляет стильный и мощный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном сером цвете, этот ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и красочное изображение благодаря технологии IPS. Экран с частотой обновления 60 Гц делает отображение видео и анимации плавным и приятным для глаз. Ноутбук оборудован процессором Intel Core Ultra 5, который работает на частоте 1,2 ГГц и обладает 14 ядрами. Такое сочетание мощности позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями быстро и эффективно. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивают высокую скорость работы и плавное выполнение всех задач. Устройство не поставляется с предустановленной операционной системой, что дает пользователям свободу выбора любой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук от Lenovo является отличным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и возможность настройки устройства под свои индивидуальные потребности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)