Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)
Ноутбук Lenovo представляет собой сочетание элегантного дизайна и впечатляющей производительности, подходящее для широкого спектра задач. Имея вес всего 1,59 кг и корпус из высококачественного алюминия, этот ноутбук легко переносить с собой, что делает его идеальным выбором для мобильных профессионалов и студентов. Экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что способствует более комфортной работе и развлечениям. Благодаря встроенному графическому контроллеру Intel UHD Graphics, устройство обеспечивает стабильную и качественную работу с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором от Intel, что в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 512 Гб, который гарантирует быструю загрузку системы и приложений. Среди дополнительных удобств этого ноутбука – встроенный кард-ридер, облегчающий перенос данных с внешних устройств. Также предусмотрен один порт USB Type-C, расширяющий возможности подключения внешних устройств. Модуль Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары, обеспечивая уверенное соединение и высокую скорость передачи данных. Работает ноутбук от литий-ионного полимерного аккумулятора (Li-Pol), предлагающего длительное время автономной работы, что особенно полезно для тех, кто находится в пути. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и установки предпочитаемой ОС. Компактный и надежный, этот ноутбук Lenovo станет неотъемлемой частью вашего повседневного обихода, порадовав вас своей производительностью и функциональностью.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)