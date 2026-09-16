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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 15
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 16
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 17
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 18
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 19
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 20
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734457
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)

Ноутбук Lenovo представляет собой сочетание элегантного дизайна и впечатляющей производительности, подходящее для широкого спектра задач. Имея вес всего 1,59 кг и корпус из высококачественного алюминия, этот ноутбук легко переносить с собой, что делает его идеальным выбором для мобильных профессионалов и студентов. Экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что способствует более комфортной работе и развлечениям. Благодаря встроенному графическому контроллеру Intel UHD Graphics, устройство обеспечивает стабильную и качественную работу с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором от Intel, что в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 512 Гб, который гарантирует быструю загрузку системы и приложений. Среди дополнительных удобств этого ноутбука – встроенный кард-ридер, облегчающий перенос данных с внешних устройств. Также предусмотрен один порт USB Type-C, расширяющий возможности подключения внешних устройств. Модуль Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары, обеспечивая уверенное соединение и высокую скорость передачи данных. Работает ноутбук от литий-ионного полимерного аккумулятора (Li-Pol), предлагающего длительное время автономной работы, что особенно полезно для тех, кто находится в пути. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и установки предпочитаемой ОС. Компактный и надежный, этот ноутбук Lenovo станет неотъемлемой частью вашего повседневного обихода, порадовав вас своей производительностью и функциональностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой сочетание элегантного дизайна и впечатляющей производительности, подходящее для широкого спектра задач. Имея вес всего 1,59 кг и корпус из высококачественного алюминия, этот ноутбук легко переносить с собой, что делает его идеальным выбором для мобильных профессионалов и студентов. Экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что способствует более комфортной работе и развлечениям. Благодаря встроенному графическому контроллеру Intel UHD Graphics, устройство обеспечивает стабильную и качественную работу с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором от Intel, что в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 512 Гб, который гарантирует быструю загрузку системы и приложений. Среди дополнительных удобств этого ноутбука – встроенный кард-ридер, облегчающий перенос данных с внешних устройств. Также предусмотрен один порт USB Type-C, расширяющий возможности подключения внешних устройств. Модуль Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары, обеспечивая уверенное соединение и высокую скорость передачи данных. Работает ноутбук от литий-ионного полимерного аккумулятора (Li-Pol), предлагающего длительное время автономной работы, что особенно полезно для тех, кто находится в пути. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и установки предпочитаемой ОС. Компактный и надежный, этот ноутбук Lenovo станет неотъемлемой частью вашего повседневного обихода, порадовав вас своей производительностью и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100DVPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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