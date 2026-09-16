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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 640 руб. 
Начислим 1099 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)
68 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в работе. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на основе матрицы IPS порадует яркой и чёткой картинкой — отличное решение как для работы с графикой, так и для отдыха за фильмом. 12-ядерный процессор Intel в сочетании с быстрой оперативной памятью DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует быстрый отклик даже при серьёзных нагрузках, а просторный SSD на 512 Гб позволит хранить все самые важные файлы и проекты. Ноутбук не только производительный, но и удобный для повседневного использования: клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу при любом освещении, а сканер отпечатка пальца — безопасность и быстрый доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить необходимые устройства. Высокая версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с современными аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без операционной системы — полная свобода выбора софта для ваших задач. Всё, что нужно для продуктивного дня, уже в одной стильной и компактной модели Hewlett-Packard.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в работе. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на основе матрицы IPS порадует яркой и чёткой картинкой — отличное решение как для работы с графикой, так и для отдыха за фильмом. 12-ядерный процессор Intel в сочетании с быстрой оперативной памятью DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует быстрый отклик даже при серьёзных нагрузках, а просторный SSD на 512 Гб позволит хранить все самые важные файлы и проекты. Ноутбук не только производительный, но и удобный для повседневного использования: клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу при любом освещении, а сканер отпечатка пальца — безопасность и быстрый доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить необходимые устройства. Высокая версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с современными аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без операционной системы — полная свобода выбора софта для ваших задач. Всё, что нужно для продуктивного дня, уже в одной стильной и компактной модели Hewlett-Packard.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT) - по цене 68640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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