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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737406
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
2.57

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг

Lenovo создаёт ультрабук, который идеально сочетает в себе компактность и функциональность. Вес всего 1,73 кг делает его удобным спутником для тех, кто всегда в движении — просто положите в рюкзак и отправляйтесь навстречу новым задачам. Большой 16-дюймовый экран обеспечивает комфорт при работе с документами, просмотре фильмов или обучении, а встроенная видеокарта справится с офисными и повседневными задачами. Мощная память DDR5 и современный процессор AMD подарят быструю работу без задержек, а ёмкий SSD на 512 Гб позволит хранить все нужные документы и проекты под рукой. Строгий серый цвет корпуса подчёркивает стиль и надёжность устройства. Недостаточно портов? Есть один USB Type-C для самых нужных подключений. Этот ультрабук — отличный выбор для учёбы, работы и ежедневных поездок.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создаёт ультрабук, который идеально сочетает в себе компактность и функциональность. Вес всего 1,73 кг делает его удобным спутником для тех, кто всегда в движении — просто положите в рюкзак и отправляйтесь навстречу новым задачам. Большой 16-дюймовый экран обеспечивает комфорт при работе с документами, просмотре фильмов или обучении, а встроенная видеокарта справится с офисными и повседневными задачами. Мощная память DDR5 и современный процессор AMD подарят быструю работу без задержек, а ёмкий SSD на 512 Гб позволит хранить все нужные документы и проекты под рукой. Строгий серый цвет корпуса подчёркивает стиль и надёжность устройства. Недостаточно портов? Есть один USB Type-C для самых нужных подключений. Этот ультрабук — отличный выбор для учёбы, работы и ежедневных поездок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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