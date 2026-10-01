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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748686
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат и чёткое разрешение 1920?1080. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач, работы и просмотра контента. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 создают производительную основу для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и приложениями без лишних ограничений со стороны конфигурации. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому пользователь сможет самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат и чёткое разрешение 1920?1080. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач, работы и просмотра контента. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 создают производительную основу для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и приложениями без лишних ограничений со стороны конфигурации. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому пользователь сможет самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ336 Intel Core 5 120U/16Gb (D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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