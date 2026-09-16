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Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET)

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Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 1
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 2
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 3
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 4
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 5
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 6
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 1
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 2
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 3
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 4
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 5
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 6
  • Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16&quot; 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 640 руб. 
Начислим 1099 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET)
68 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.76

Описание товара Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET)

Стильный и современный ноутбук Hewlett-Packard с серебристым корпусом создан для динамичной работы и учёбы. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 отображает больше информации, делая просмотр фильмов и работу с таблицами особенно комфортными. 12 ядер процессора Intel Core Ultra 5 обеспечивают впечатляющую скорость и стабильность при многозадачности — запуская сразу несколько приложений, вы не потеряете в производительности. Оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб позволяет комфортно использовать требовательные программы, а быстрый SSD-накопитель ускоряет запуск системы и файлов. Сканер отпечатка пальца надёжно защищает личные данные, а клавиатура с подсветкой облегчает работу в любое время суток. Два порта USB Type-C открывают дополнительные возможности для подключения внешних устройств. Модель поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора и настройку ноутбука под свои задачи. Встроенная видеокарта делает ноутбук идеальным для офисных задач и обучения.

Отзывы о товаре Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и современный ноутбук Hewlett-Packard с серебристым корпусом создан для динамичной работы и учёбы. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 отображает больше информации, делая просмотр фильмов и работу с таблицами особенно комфортными. 12 ядер процессора Intel Core Ultra 5 обеспечивают впечатляющую скорость и стабильность при многозадачности — запуская сразу несколько приложений, вы не потеряете в производительности. Оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб позволяет комфортно использовать требовательные программы, а быстрый SSD-накопитель ускоряет запуск системы и файлов. Сканер отпечатка пальца надёжно защищает личные данные, а клавиатура с подсветкой облегчает работу в любое время суток. Два порта USB Type-C открывают дополнительные возможности для подключения внешних устройств. Модель поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора и настройку ноутбука под свои задачи. Встроенная видеокарта делает ноутбук идеальным для офисных задач и обучения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9ZF2ET) - по цене 68640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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