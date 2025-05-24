Top.Mail.Ru
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 1
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 2
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 3
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 4
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 5
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 6
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 7
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 8
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 9
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 10
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 11
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 12
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем
4000 Гб
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 1
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 2
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 3
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 4
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 5
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 6
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 7
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 8
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 9
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 10
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 11
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 12
  • Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616903
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем
4000 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
121

Описание товара Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G)

Портативный твердотельный накопитель Kingston XS2000 использует скорость USB Gen 2x2 для обеспечения производительности следующего поколения в компактном внешнем накопителе. Благодаря молниеносной скорости передачи до 2000 Мб/с XS2000 обеспечивает повышенную производительность с минимальными перерывами. XS2000 предлагает варианты высокоскоростного хранилища для быстрой загрузки и редактирования изображений с высоким разрешением, видео 8K и больших документов. С портативной емкостью до 4 ТБ вы можете хранить свои любимые игры и мультимедиа без каких-либо компромиссов. Накопитель рассчитан на будущее, чтобы соответствовать требованиям к объему памяти, и совместим с большинством устройств. Он работает так же, как жесткий диск, но хранит данные с использованием технологии флэш-памяти NAND. Подключается через USB Type-C, позволяя создателям контента и геймерам получать доступ к своим данным в любом месте. Будь то работа, игра или увлеченные проекты, XS2000 включает в себя съемный прочный чехол для защиты от падений и степень защиты IP55 от воды и пыли, что делает его идеальным компаньоном для выездных фотосессий или приключений.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Пётр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло,всё хорошо рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем
4000 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный твердотельный накопитель Kingston XS2000 использует скорость USB Gen 2x2 для обеспечения производительности следующего поколения в компактном внешнем накопителе. Благодаря молниеносной скорости передачи до 2000 Мб/с XS2000 обеспечивает повышенную производительность с минимальными перерывами. XS2000 предлагает варианты высокоскоростного хранилища для быстрой загрузки и редактирования изображений с высоким разрешением, видео 8K и больших документов. С портативной емкостью до 4 ТБ вы можете хранить свои любимые игры и мультимедиа без каких-либо компромиссов. Накопитель рассчитан на будущее, чтобы соответствовать требованиям к объему памяти, и совместим с большинством устройств. Он работает так же, как жесткий диск, но хранит данные с использованием технологии флэш-памяти NAND. Подключается через USB Type-C, позволяя создателям контента и геймерам получать доступ к своим данным в любом месте. Будь то работа, игра или увлеченные проекты, XS2000 включает в себя съемный прочный чехол для защиты от падений и степень защиты IP55 от воды и пыли, что делает его идеальным компаньоном для выездных фотосессий или приключений.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Пётр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло,всё хорошо рекомендую.


Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...