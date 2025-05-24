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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем
4000 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616903
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Описание товара Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G)
Портативный твердотельный накопитель Kingston XS2000 использует скорость USB Gen 2x2 для обеспечения производительности следующего поколения в компактном внешнем накопителе. Благодаря молниеносной скорости передачи до 2000 Мб/с XS2000 обеспечивает повышенную производительность с минимальными перерывами. XS2000 предлагает варианты высокоскоростного хранилища для быстрой загрузки и редактирования изображений с высоким разрешением, видео 8K и больших документов. С портативной емкостью до 4 ТБ вы можете хранить свои любимые игры и мультимедиа без каких-либо компромиссов. Накопитель рассчитан на будущее, чтобы соответствовать требованиям к объему памяти, и совместим с большинством устройств. Он работает так же, как жесткий диск, но хранит данные с использованием технологии флэш-памяти NAND. Подключается через USB Type-C, позволяя создателям контента и геймерам получать доступ к своим данным в любом месте. Будь то работа, игра или увлеченные проекты, XS2000 включает в себя съемный прочный чехол для защиты от падений и степень защиты IP55 от воды и пыли, что делает его идеальным компаньоном для выездных фотосессий или приключений.
Портативный твердотельный накопитель Kingston XS2000 использует скорость USB Gen 2x2 для обеспечения производительности следующего поколения в компактном внешнем накопителе. Благодаря молниеносной скорости передачи до 2000 Мб/с XS2000 обеспечивает повышенную производительность с минимальными перерывами. XS2000 предлагает варианты высокоскоростного хранилища для быстрой загрузки и редактирования изображений с высоким разрешением, видео 8K и больших документов. С портативной емкостью до 4 ТБ вы можете хранить свои любимые игры и мультимедиа без каких-либо компромиссов. Накопитель рассчитан на будущее, чтобы соответствовать требованиям к объему памяти, и совместим с большинством устройств. Он работает так же, как жесткий диск, но хранит данные с использованием технологии флэш-памяти NAND. Подключается через USB Type-C, позволяя создателям контента и геймерам получать доступ к своим данным в любом месте. Будь то работа, игра или увлеченные проекты, XS2000 включает в себя съемный прочный чехол для защиты от падений и степень защиты IP55 от воды и пыли, что делает его идеальным компаньоном для выездных фотосессий или приключений.
Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston 4Tb (SXS2000/4000G)
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло,всё хорошо рекомендую.