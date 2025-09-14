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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)

3 Отзывы
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 4
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 5
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Энергопотребление
4.12
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 4
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 5
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616886
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)

M.2 накопитель Apacer AS2280P4U благодаря применению высокоскоростного интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает значительное ускорение загрузки и выполнения различных требовательных задач в системе ПК. При этом накопитель обладает сниженным тепловыделением и экономичным энергопотреблением. Он выполнен в компактном форм-факторе M.2 и отличается широкой совместимостью с разными платформами. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 3500 Мбайт/сек. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность размещения достаточно большого количества документов или прочих файлов. Технология минимизации износа ячеек памяти и функция автоматического исправления ошибок (ECC) помогают увеличить ресурс службы Apacer AS2280P4U.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Без доп. защиты на доставке, в своей коробке просто обернут пленкой. С виду целый будем проверять в работе
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, ссдшник пришел упакованный в пакет черный,, распаковал - установил. Все работает, скорости хорошие
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Вячеслав Втюрин

Достоинства:


Комментарий:
в работе пока всё норм, в тесте на скорость записи не дотянул до заявленных цифр, над упаковкой нужно работать, всё-таки вещь за 3 копейки и хрупкая



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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U благодаря применению высокоскоростного интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает значительное ускорение загрузки и выполнения различных требовательных задач в системе ПК. При этом накопитель обладает сниженным тепловыделением и экономичным энергопотреблением. Он выполнен в компактном форм-факторе M.2 и отличается широкой совместимостью с разными платформами. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 3500 Мбайт/сек. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность размещения достаточно большого количества документов или прочих файлов. Технология минимизации износа ячеек памяти и функция автоматического исправления ошибок (ECC) помогают увеличить ресурс службы Apacer AS2280P4U.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Без доп. защиты на доставке, в своей коробке просто обернут пленкой. С виду целый будем проверять в работе
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, ссдшник пришел упакованный в пакет черный,, распаковал - установил. Все работает, скорости хорошие
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Вячеслав Втюрин

Достоинства:


Комментарий:
в работе пока всё норм, в тесте на скорость записи не дотянул до заявленных цифр, над упаковкой нужно работать, всё-таки вещь за 3 копейки и хрупкая


Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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