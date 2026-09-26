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Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue

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Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 3
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Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 7
Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 8
Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
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  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 2
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 3
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 4
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 5
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 6
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 7
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 8
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616845
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
синий
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
240

Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue

Наушники JBL — это идеальный выбор для тех, кто ценит превосходное качество звука и свободу от проводов. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном синем цвете, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth вы сможете наслаждаться музыкой без лишних ограничений, и больше не понадобится беспокоиться о спутанных проводах. Одним из ключевых преимуществ JBL является наличие встроенного микрофона, что позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Эти наушники обеспечивают кристально чистое звучание и глубокие басы, характерные для продукции бренда JBL, что делает их отличным выбором для любителей музыки. Пусть ваши любимые треки зазвучат новыми красками с JBL, наслаждайтесь функциональностью и комфортом современных технологий в компактном и элегантном дизайне.

Отзывы о товаре Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
синий
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL — это идеальный выбор для тех, кто ценит превосходное качество звука и свободу от проводов. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном синем цвете, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth вы сможете наслаждаться музыкой без лишних ограничений, и больше не понадобится беспокоиться о спутанных проводах. Одним из ключевых преимуществ JBL является наличие встроенного микрофона, что позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Эти наушники обеспечивают кристально чистое звучание и глубокие басы, характерные для продукции бренда JBL, что делает их отличным выбором для любителей музыки. Пусть ваши любимые треки зазвучат новыми красками с JBL, наслаждайтесь функциональностью и комфортом современных технологий в компактном и элегантном дизайне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Endurance Peak 3 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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