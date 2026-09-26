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Наушники JBL Endurance Peak 3 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Endurance Peak 3 Black

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Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 6
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Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 8
Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 9
Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 10
Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 1
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 2
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 3
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 4
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 5
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 6
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 7
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 8
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 9
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 10
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616844
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
230

Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Black

Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Black Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 идеальный партнер для тренировок. Отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 выдержит самую пыльную горную тропу и самое потное занятие в тренажерном зале, а сгибаемый усилитель заушных креплений TwistLock обеспечивает надежную и удобную посадку всегда, независимо от того, как вы двигаетесь. Время автономной работы 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. А благодаря возможности совершать кристально чистые звонки из любого места и быть в курсе того, что вас окружает, вы останетесь на связи со всем миром.

Отзывы о товаре Наушники JBL Endurance Peak 3 Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Black Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 идеальный партнер для тренировок. Отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 выдержит самую пыльную горную тропу и самое потное занятие в тренажерном зале, а сгибаемый усилитель заушных креплений TwistLock обеспечивает надежную и удобную посадку всегда, независимо от того, как вы двигаетесь. Время автономной работы 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. А благодаря возможности совершать кристально чистые звонки из любого места и быть в курсе того, что вас окружает, вы останетесь на связи со всем миром.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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