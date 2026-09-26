Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616568
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8.35
Описание товара Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01)
Монитор с диагональю 27, разрешением 2560x1440 и матрицей МФ подарит сочную и детализированную картинку. Модель обладает оптимальной яркостью и контрастностью, время отклика составляет 1 мс. Угол обзора 178° позволит видеть картинку практически с любого ракурса. Поддержка технологии FreeSync обеспечит плавный видеоряд без разрыва кадров. Монитор оснащен встроенной акустикой. Регулировка наклона позволит расположить экран так, как Вам удобно. Модель имеет разъемы HDMI, DisplayPort и 3.5 мм для подключения наушников. Предусмотрена возможность крепления монитора к стене, размер крепления VESA 100 х100.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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