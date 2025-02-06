Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616524
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка высоты
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
6.8
Описание товара Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)
Монитор ASUS VY279HE-W с IPS панелью, горячими клавишами и лицевой панелью, обработанными серебром, инновационной технологией Eye Care Plus, что гарантирует получение картинки достойного качества и безопасную эксплуатацию. Подойдет для развлечений, учебы или работы даже в ресурсоемких приложениях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 970 руб. 13 260 руб.2993 руб. в СплитМонитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитМонитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 650 руб.3663 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитМонитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка высоты
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Монитор ASUS VY279HE-W с IPS панелью, горячими клавишами и лицевой панелью, обработанными серебром, инновационной технологией Eye Care Plus, что гарантирует получение картинки достойного качества и безопасную эксплуатацию. Подойдет для развлечений, учебы или работы даже в ресурсоемких приложениях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный монитор
Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный монитор