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Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)

1 Отзывы
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Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 10
Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 10
  • Монитор Asus 27&quot; VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616524
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка высоты
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
6.8

Описание товара Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)

Монитор ASUS VY279HE-W с IPS панелью, горячими клавишами и лицевой панелью, обработанными серебром, инновационной технологией Eye Care Plus, что гарантирует получение картинки достойного качества и безопасную эксплуатацию. Подойдет для развлечений, учебы или работы даже в ресурсоемких приложениях.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170)

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Арсен З.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный монитор



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка высоты
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Описание
Монитор ASUS VY279HE-W с IPS панелью, горячими клавишами и лицевой панелью, обработанными серебром, инновационной технологией Eye Care Plus, что гарантирует получение картинки достойного качества и безопасную эксплуатацию. Подойдет для развлечений, учебы или работы даже в ресурсоемких приложениях.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Арсен З.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный монитор


Монитор Asus 27" VY279HE-W белый (90LM06D2-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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