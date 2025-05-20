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Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123

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Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 1
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 2
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 3
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 4
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 5
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 6
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 7
Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200 Вт
Вместимость
85 г
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616441
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Страна производства
Китай
Мощность
200 Вт
Вместимость
85 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х6
Вес, кг.
1

Описание товара Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123

Кофемолка КТ-7123 предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителю кофе! В чаше для кофе установлен нож с двумя лезвиями для качественного помола зёрен кофе. Особенности свежего помола в том, что кофейные зёрна максимально сохраняют свои свойства, и кофе остаётся свежим и вкусным. Кофемолка проста в эксплуатации: она включается при нажатии на кнопку. Пока вы держите кнопку нажатой, устройство продолжает работать. При отпускании кнопки прибор отключится. Устройство включится только при правильно установленной крышке. Поверните по часовой стрелке до фиксации так, чтобы выступ на крышке нажал на защитный переключатель, который находится на моторном блоке. Кофемолка укомплектована двумя прозрачными крышками. Благодаря прозрачной крышке кофемолки вы можете наблюдать за тем, как происходит процесс помола кофе или измельчения специй. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только простая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка Kitfort мне очень понравилась,отлично молет зерна кофе,сахар в порошок,кофемолка не нагревается после помола,хорошая и качество на высоте.Спасибо вам за упаковку и быструю доставку.Своим заказом довольна.Кофемолку Kitfort рекомендую к покупкам.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Миронова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемолка, со своей задачей справляется, довольны покупкой. Работает не очень шумно. Выглядит презентабельно. Есть подробная инструкция пользователя. Рекомендую данную технику от Kitfort к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолка супер пришла вовремя работает пока хорошо то что хотела спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная кофемолка. Удобно,что есть ещё маленькая крышка, которая закрывает съёмную чашу, из-за чего содержимое не оседает на внешней крышке.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолку этой фирмы берем второй раз, пока все работает на отлично. в основном измельчаем сахар, делаем сахарную пудру для выпечки
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Vitaly Kuznetsov

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь кофемолкой Kitfort уже неделю и очень доволен покупкой! Молит быстро и достаточно тихо, что для меня было важно, так как часто готовлю кофе по утрам. Контейнер вместительный, хватает на 2-3 чашки кофе. Особенно порадовало, что чаша съемная - это делает процесс чистки максимально простым и удобным, можно мыть в раковине и даже в посудомоечной машине. А также, удобно пересыпать кофе в турку. За свои деньги отличная модель, рекомендую всем, кто ищет простую и надёжную кофемолку для ежедневного использования!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, в фирменном упаковке пришел, но распечатанный, всё в полной комплектации, работает отлично, доставка вовремя
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Не пожалел о покупке этого прибора. Очень нравится, что чаша съёмная. С кофейными зёрнами справляется "на ура". И эстетически - глаз радуется.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Серена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка Kitfort KT 7133 нам очень понравилась . Заказываем второй. Кофемолка очень удобная в использовании, есть чашка которая легко снимается и вид эстетичный и конечно отлично измельчает кофе до желаемого помола. Почему заказываем второй раз? Первая сгорела из-за неправильного использования. Обязательно читайте инструкцию и она вам прослужит долго. Рекомендую всем любителям кофе.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок, при получении, коробка оказалась не заклеенной, посмотрела, вроде всё на месте.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, при первом включении в ПВЗ запаха не было. Дома проверила на гречке, засыпала 1/2 от максимума. Перемола хорошо, не в муку, просто дольше не стала держать. По шуму вполне допустимо. Потом дополню отзыв с кофе. Смотрится хорошо, устойчива. Спасибо, лишь бы работала. Несколько раз перемолола кофе, всё отлично. И маленькой порцией и на максимуме, но не дольше 20-30\', чтобы не перегрелся.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Артур Пирожков

Достоинства:


Комментарий:
глазки смотрят, маму радуют
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка пришла в полной комплектации, качество очень хорошее. Нравится что есть плотно прилегающая крышка, а также колба сверху фиксируется и если она будет плохо закрыта, то кофемолка не включится. Также очень удобно, что чаша снимается. Мелит очень хорошо, всем рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофемолка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Александра Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная кофемолка,кофе перемолола быстро.Много чего еще можно перемолоть.Не шумная .Надежно закрывается.Только приятные впечатления.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали кофемолку Kitford и кофеварку и испытали полный восторг! Кофемолка проста в использовании, удобно что 2 стадии защиты, отдельный плюсик за съёмный стаканчик! У нас есть чайник этой же фирмы,поэтому с удовольствием остановила свой выбор именно на Kitfort! Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими функциями справляется.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат) Свои функции выполняет, а это главное!) Сама по себе кофемолка компактная, в меру шумная
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
. Рекомендую.Качество хорошее. Всё как заявлено продавцом.Спасибо за качество товара.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень громоздкая кофемолка, не ожидала таких размеров. Первый раз стала молоть кофе и на всю кухню начало пахнуть жженой пластмассой, причем молола я мало времени и всего в один заход, поэтому она не перегрелась даже, если она и дальше будет так пахнуть, то это печально, утро будет начинаться не с запаха кофе….
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка понравилась, в целом перемалывает хорошо. Но, если мало положить в стаканчик, тогда помол крупноват получается. Кнопка хорошо расположена, удобно нажимать. Огромный плюс - это крышечка на стакане. Закрывается очень плотно, ничего не вылетает во время перемалывания. Стаканчик вынимается, легко мыть. Оссобенность: провод не пречется в дно.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, пока работает. Заказал несколько месяцев назад. Предыдущая, почти такая же, только включение не кнопкой, а самой крышкой. Быстро сломалась , разболтались ножи, ёмкость для кофе стала плохо защелкиваться и отломился кусочек защёлки на крышке.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
Эргономичный дизайн, не скользит на поверхности стола при работе, гораздо тише моей предыдущей электрической кофемолки. Пока только приятные впечатления. В комплекте шли милые стикеры от производителя.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер! Замечательная кофемолка! Теперь комплект будет!
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная кофемолка. Мелкий помол. Съемная чаша очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Яна Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемолка, за считанные секунды смолола зёрна в мелкий помол
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Молотит все, сахар в пудру, кофе, орешки...
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась. Просто нравиться бренд кит форд
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте, купили кофемолку в вашем магазине. Спасибо. Красивая, компактная, хорошо вписываются в кухонную обстановку ( стоит на полке). Очень удобно съёмная чаша, достаточно мощности для помола для приготовления в чашке. Кстати, молоть можно не только кофе, что также практично. А смотрящие на тебя глаза- замечательны! Покупайте и радуйтесь каждому дню со своим любимым напитком! С наилучшими пожеланиями всем!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все в целостности. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Лидия М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотели именно таакую спасибо продавцу



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Страна производства
Китай
Мощность
200 Вт
Вместимость
85 г
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка КТ-7123 предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителю кофе! В чаше для кофе установлен нож с двумя лезвиями для качественного помола зёрен кофе. Особенности свежего помола в том, что кофейные зёрна максимально сохраняют свои свойства, и кофе остаётся свежим и вкусным. Кофемолка проста в эксплуатации: она включается при нажатии на кнопку. Пока вы держите кнопку нажатой, устройство продолжает работать. При отпускании кнопки прибор отключится. Устройство включится только при правильно установленной крышке. Поверните по часовой стрелке до фиксации так, чтобы выступ на крышке нажал на защитный переключатель, который находится на моторном блоке. Кофемолка укомплектована двумя прозрачными крышками. Благодаря прозрачной крышке кофемолки вы можете наблюдать за тем, как происходит процесс помола кофе или измельчения специй. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только простая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка Kitfort мне очень понравилась,отлично молет зерна кофе,сахар в порошок,кофемолка не нагревается после помола,хорошая и качество на высоте.Спасибо вам за упаковку и быструю доставку.Своим заказом довольна.Кофемолку Kitfort рекомендую к покупкам.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Миронова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемолка, со своей задачей справляется, довольны покупкой. Работает не очень шумно. Выглядит презентабельно. Есть подробная инструкция пользователя. Рекомендую данную технику от Kitfort к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолка супер пришла вовремя работает пока хорошо то что хотела спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная кофемолка. Удобно,что есть ещё маленькая крышка, которая закрывает съёмную чашу, из-за чего содержимое не оседает на внешней крышке.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолку этой фирмы берем второй раз, пока все работает на отлично. в основном измельчаем сахар, делаем сахарную пудру для выпечки
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Vitaly Kuznetsov

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь кофемолкой Kitfort уже неделю и очень доволен покупкой! Молит быстро и достаточно тихо, что для меня было важно, так как часто готовлю кофе по утрам. Контейнер вместительный, хватает на 2-3 чашки кофе. Особенно порадовало, что чаша съемная - это делает процесс чистки максимально простым и удобным, можно мыть в раковине и даже в посудомоечной машине. А также, удобно пересыпать кофе в турку. За свои деньги отличная модель, рекомендую всем, кто ищет простую и надёжную кофемолку для ежедневного использования!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, в фирменном упаковке пришел, но распечатанный, всё в полной комплектации, работает отлично, доставка вовремя
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Не пожалел о покупке этого прибора. Очень нравится, что чаша съёмная. С кофейными зёрнами справляется "на ура". И эстетически - глаз радуется.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Серена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка Kitfort KT 7133 нам очень понравилась . Заказываем второй. Кофемолка очень удобная в использовании, есть чашка которая легко снимается и вид эстетичный и конечно отлично измельчает кофе до желаемого помола. Почему заказываем второй раз? Первая сгорела из-за неправильного использования. Обязательно читайте инструкцию и она вам прослужит долго. Рекомендую всем любителям кофе.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок, при получении, коробка оказалась не заклеенной, посмотрела, вроде всё на месте.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, при первом включении в ПВЗ запаха не было. Дома проверила на гречке, засыпала 1/2 от максимума. Перемола хорошо, не в муку, просто дольше не стала держать. По шуму вполне допустимо. Потом дополню отзыв с кофе. Смотрится хорошо, устойчива. Спасибо, лишь бы работала. Несколько раз перемолола кофе, всё отлично. И маленькой порцией и на максимуме, но не дольше 20-30\', чтобы не перегрелся.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Артур Пирожков

Достоинства:


Комментарий:
глазки смотрят, маму радуют
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка пришла в полной комплектации, качество очень хорошее. Нравится что есть плотно прилегающая крышка, а также колба сверху фиксируется и если она будет плохо закрыта, то кофемолка не включится. Также очень удобно, что чаша снимается. Мелит очень хорошо, всем рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофемолка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Александра Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная кофемолка,кофе перемолола быстро.Много чего еще можно перемолоть.Не шумная .Надежно закрывается.Только приятные впечатления.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали кофемолку Kitford и кофеварку и испытали полный восторг! Кофемолка проста в использовании, удобно что 2 стадии защиты, отдельный плюсик за съёмный стаканчик! У нас есть чайник этой же фирмы,поэтому с удовольствием остановила свой выбор именно на Kitfort! Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими функциями справляется.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат) Свои функции выполняет, а это главное!) Сама по себе кофемолка компактная, в меру шумная
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
. Рекомендую.Качество хорошее. Всё как заявлено продавцом.Спасибо за качество товара.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень громоздкая кофемолка, не ожидала таких размеров. Первый раз стала молоть кофе и на всю кухню начало пахнуть жженой пластмассой, причем молола я мало времени и всего в один заход, поэтому она не перегрелась даже, если она и дальше будет так пахнуть, то это печально, утро будет начинаться не с запаха кофе….
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка понравилась, в целом перемалывает хорошо. Но, если мало положить в стаканчик, тогда помол крупноват получается. Кнопка хорошо расположена, удобно нажимать. Огромный плюс - это крышечка на стакане. Закрывается очень плотно, ничего не вылетает во время перемалывания. Стаканчик вынимается, легко мыть. Оссобенность: провод не пречется в дно.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, пока работает. Заказал несколько месяцев назад. Предыдущая, почти такая же, только включение не кнопкой, а самой крышкой. Быстро сломалась , разболтались ножи, ёмкость для кофе стала плохо защелкиваться и отломился кусочек защёлки на крышке.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
Эргономичный дизайн, не скользит на поверхности стола при работе, гораздо тише моей предыдущей электрической кофемолки. Пока только приятные впечатления. В комплекте шли милые стикеры от производителя.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер! Замечательная кофемолка! Теперь комплект будет!
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная кофемолка. Мелкий помол. Съемная чаша очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Яна Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемолка, за считанные секунды смолола зёрна в мелкий помол
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Молотит все, сахар в пудру, кофе, орешки...
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась. Просто нравиться бренд кит форд
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте, купили кофемолку в вашем магазине. Спасибо. Красивая, компактная, хорошо вписываются в кухонную обстановку ( стоит на полке). Очень удобно съёмная чаша, достаточно мощности для помола для приготовления в чашке. Кстати, молоть можно не только кофе, что также практично. А смотрящие на тебя глаза- замечательны! Покупайте и радуйтесь каждому дню со своим любимым напитком! С наилучшими пожеланиями всем!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все в целостности. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Лидия М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотели именно таакую спасибо продавцу


Кофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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