Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
350
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
110
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704047
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Описание товара Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый
Кофемолка Rondell RDE-1150Стильная и компактная кофемолка RDE-1150 с номинальной потребляемой
мощностью 350 Вт поможет быстро и качественно подготовить зерна для
приготовления ваших любимых бодрящих напитков. В приборе предусмотрено
три режима работы – 1, 2 и Pulse, чтобы достичь оптимальной степени
помола. Емкость контейнера для зерен составляет 110 г. Кофемолка надежна
в работе и очень долговечна, ведь ее корпус, съемная чаша и нож
изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В устройстве
предусмотрена система блокировки на случай, если крышка не была закрыта
должным образом. Особому комфорту в использовании кофемолки способствуют
прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по поверхности в
процессе работы. Хранить прибор очень удобно благодаря наличию в
корпусе специального отсека для провода. Купите кофемолку RDE-1150,
чтобы сделать процесс приготовления кофе приятным и легким!
Кофемолка Rondell RDE-1150Стильная и компактная кофемолка RDE-1150 с номинальной потребляемой
мощностью 350 Вт поможет быстро и качественно подготовить зерна для
приготовления ваших любимых бодрящих напитков. В приборе предусмотрено
три режима работы – 1, 2 и Pulse, чтобы достичь оптимальной степени
помола. Емкость контейнера для зерен составляет 110 г. Кофемолка надежна
в работе и очень долговечна, ведь ее корпус, съемная чаша и нож
изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В устройстве
предусмотрена система блокировки на случай, если крышка не была закрыта
должным образом. Особому комфорту в использовании кофемолки способствуют
прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по поверхности в
процессе работы. Хранить прибор очень удобно благодаря наличию в
корпусе специального отсека для провода. Купите кофемолку RDE-1150,
чтобы сделать процесс приготовления кофе приятным и легким!
Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый