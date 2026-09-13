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Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый

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Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 1
Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 2
Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 3
Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 4
Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
350
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
110
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 1
  • Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 2
  • Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 3
  • Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 4
  • Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704047
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кофемолка
Мощность
350
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
110
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х13
Вес, кг.
1.52

Описание товара Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый

Кофемолка Rondell RDE-1150Стильная и компактная кофемолка RDE-1150 с номинальной потребляемой мощностью 350 Вт поможет быстро и качественно подготовить зерна для приготовления ваших любимых бодрящих напитков. В приборе предусмотрено три режима работы – 1, 2 и Pulse, чтобы достичь оптимальной степени помола. Емкость контейнера для зерен составляет 110 г. Кофемолка надежна в работе и очень долговечна, ведь ее корпус, съемная чаша и нож изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В устройстве предусмотрена система блокировки на случай, если крышка не была закрыта должным образом. Особому комфорту в использовании кофемолки способствуют прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по поверхности в процессе работы. Хранить прибор очень удобно благодаря наличию в корпусе специального отсека для провода. Купите кофемолку RDE-1150, чтобы сделать процесс приготовления кофе приятным и легким!

Отзывы о товаре Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кофемолка
Мощность
350
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
110
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Rondell RDE-1150Стильная и компактная кофемолка RDE-1150 с номинальной потребляемой мощностью 350 Вт поможет быстро и качественно подготовить зерна для приготовления ваших любимых бодрящих напитков. В приборе предусмотрено три режима работы – 1, 2 и Pulse, чтобы достичь оптимальной степени помола. Емкость контейнера для зерен составляет 110 г. Кофемолка надежна в работе и очень долговечна, ведь ее корпус, съемная чаша и нож изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В устройстве предусмотрена система блокировки на случай, если крышка не была закрыта должным образом. Особому комфорту в использовании кофемолки способствуют прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по поверхности в процессе работы. Хранить прибор очень удобно благодаря наличию в корпусе специального отсека для провода. Купите кофемолку RDE-1150, чтобы сделать процесс приготовления кофе приятным и легким!
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Кофемолка Rondell RDE-1150 350Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:110гр серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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